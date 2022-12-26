معاملة خاصة لبطل كأس العالم .. الكشف عن موعد ميسي للمباريات مع باريس!

النجم الأرجنتيني سيغيب عن ثلاث مباريات.

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم عن موعد عودة النجم ليونيل ميسي لصفوف فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان بعد العطلة التي يحظى بها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "تي واي سي"، والتي أكدت أن موعد عودة ليونيل سيكون في الـ 11 من شهر يناير المقبل، بعد 24 يومًا على نهائي كأس العالم.

ويغيب ميسي بذها عن ثلاث مباريات للفريق الباريسي تقام خلال تلك الفترة، الأولى ستكون أمام ستراسبورج يوم 28 ديسمبر والثنائية ضد لانس في الأول من يناير في العام الجديد أما الثالثة فستكون أمام شاتورو في السادس من الشهر نفسه.

وكان ميسي قد لاقى هجومًا كبيرًا في فرنسا في الأيام الماضية بعدما تسبب في فقدان الدولة الأوروبية للقب كأس العالم الثالث في تاريخها.

جدير بالذكر أن ليونيل كان قد توج باللقب رفقة الأرجنتين بعد فوز الأخيرة على فرنسا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي.