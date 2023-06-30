القرار الرسمي لمركز التحكيم الرياضي في قضية الشباب وأحمد شراحيلي!

أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي، عن قراره في الشكوى التي تقدم بها نادي الشباب، ضد الاتحاد بسبب المدافع أحمد شراحيلي.

وقدم نادي الشباب دعوة ضد الاتحاد، بسبب تفاوضه مع المدافع أحمد شراحيلي، أثناء تعاقده مع الليث الأبيض.

ووفقًا للجزيزة الرياضية، رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي، مرة أخرى استئناف نادي الشباب، للنظر في قضية المدافع السعودي، شراحيلي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مركز التحكيم السعودي، أكد أنه لم يتم اداء القسم وحضور الشهود، الذي طالب به نادي الشباب، بعد رفض دعوته الأولى.

الجدير بالذكر أن، حصل العميد على توقيع المدافع في يناير من العام الماضي، وذلك بعد انتهاء عقده مع فريقه الشباب.