خلف الأبواب المغلقة .. أهكذا يعاقب رينارد جماهير السعودية؟!

قرارات رينارد مازالت تُزعج الجميع

"السيئة تعم والحسنة تخص" يبدو أن هذا هو منطق الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، والذي يتعامل به في كل أمور حياته العملية!

فوجئنا بقرار رينارد بإغلاق الأبواب أمام الصحفيين والإعلاميين وعدم بث مباريات المنتخب السعودي الودية، خلال المعسكر الحالي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

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بالتأكيد ندعم رينارد في كل قراراته، ولكن عندما يكون القرار مثيرًا للتساؤلات، علينا أن نتحدث ونناقشه بكل هدوء، للوصول إلى أسباب منطقية حوله.

معاقبة الجميع بسبب الانتقادات؟

لا يخفى عن الجميع الانتقادات القوية التي تعرض لها هيرفي رينارد خلال الفترة الماضية، بشأن خياراته لقائمة المنتخب السعودي، في معسكر أبو ظبي الحالي.

المدرب الفرنسي واجه سيل من الانتقادات الكبيرة الفترة الماضية، بسبب اختياراته وتجاهله لبعض اللاعبين المميزين، وضم لاعبين آخرين يرى البعض أنهم لا يستحقون التواجد في قائمة الأخضر.

وتشكل مباريات الأخضر أهمية كبيرة للجماهير السعودية، خاصة في المرحلة الحالية التي يستعد فيها الصقور للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الجماهير تريد أن تطمئن على جاهزية اللاعبين خلال المعسكر الجاري حاليًا في أبو ظبي، ويعلم رينارد هذا الأمر جيدًا.

وكما ذكرت يبدو أن رينارد يتعامل بمقولة "السيئة تعم والحسنة تخص"، حيث قرر معاقبة الجميع بحرمانهم من الاطمئنان على لاعبي الأخضر.

قد يكون هذا الاستنتاج صحيحًا وقد يكون غير صحيح، ولكن الأكيد أن الجماهير السعودية غير سعيدة بقرار إغلاق الأبواب أمام المباريات الودية.

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هل يحضر رينارد لشيء غير متوقع؟

هناك زاوية أخرى قد ننظر من خلالها على قرار رينارد بغلق الأبواب أمام الإعلام والنقل التلفزيوني، لمباريات المنتخب السعودي الودية.

الزاوية هي أن رينارد يحضر لشيء غير متوقع، قد يكون على سبيل المثال تغيير طريقة اللعب التي يعتمد عليها دائمًا مع المنتخب السعودي.

وإذا كان هذا الاستنتاج صحيحًا، هل إغلاق الأبواب أمام الإعلام بالأمر المجدي ويساعد اللاعبين على تطبيق ما يريد؟

وقد يكون رينارد يريد أن يركز اللاعبين بشكل أكبر في المباراة، ولكن ما هي الفائدة وراء إغلاق أبواب المباريات الودية، التي لا يظهر اللاعبون فيها كل ما لديهم؟

هناك أمر قد لا يدور في ذهن البعض، وهو أن رينارد تعمد ضم لاعبين لم يظهروا هذا الموسم مع أنديتهم، من أجل مفاجأة الخصوم بهم خلال كأس العالم.

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وطلب رينارد فترة طويلة لإقامة معسكر مغلق، لكي يتمكن من تجهيزهم بدنيًا وفنيًا، وتحدث المفاجأة ويظهر هؤلاء اللاعبين في المونديال.

الفيصل سيكون هو ما سيقدمه الأخضر خلال منافسات كأس العالم قطر 2022، فقط ما يحتاجه رينارد هو الدعم والمساندة.

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