تعرف على قرار مركز التحكيم المرتقب في قضية نادي الشباب ضد الاتحاد وأحمد شراحيلي

استقر مركز التحكيم الرياضي السعودي، على قراره في شكوى نادي الشباب، ضد الاتحاد والمدافع الدولي أحمد شراحيلي.

الشباب رفع شكوى إلى لجنة الاحتراف؛ بتهمة تفاوض نادي الاتحاد مع شراحيلي، خلال الفترة المحمية من عقده مع قلعة الليوث، إلا أنه تم رفضها؛ ليقدّم استئنافًا أمام مركز التحكيم الرياضي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن اتجاه "التحكيم"، لتأييد قرار لجنة الاحتراف، ورفض شكوى نادي الشباب، ضد العميد الاتحادي والمدافع الدولي.

وأكد العجلان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن قرار المركز الرسمي، سيصدر في غضون الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الاتحاد، حصل على توقيع شراحيلي في يناير من العام الماضي، وذلك بعد ساعات قليلة من دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب، قبل أن ينضم اللاعب بشكل رسمي إلى العميد، بداية من موسم 2022-2023، في صفقة انتقال حر.