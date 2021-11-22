مطر ومبخوت على رأس قائمة الإمارات لكأس العرب

واصلت المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب 2021 في قطر الإعلان عن قوائمها للبطولة، وآخرها منتخب الإمارات الذي عبر عن طموحه جيدًا بخوض اللقاء بالمنتخب الأول المدجج بالنجوم.

كأس العرب تنطلق في الـ30 من نوفمبر الجاري في الدوحة وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر القادم، وستُلعب للمرة الأولى في تاريخها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اختارها بدلًا من كأس القارات لاختبار قدرات الدولة الخليجية على تنظيم كأس العالم في شتاء 2022.

من هم اللاعبون المستدعون لقائمة الإمارات في كأس العرب 2021؟

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة الهولندي فان مارفيك قائمة الفريق التي ستخوض غمار بطولة كأس العرب 2021 التي ستُقام في قطر خلال الأيام القادمة.

واختار الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خوض البطولة بالمنتخب الأول المدجج بالنجوم الكبار أملًا في تحقيق نتائج جيدة وتعويض الجمهور الأبيض عن النتائج المخيبة في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

وضمت القائمة علي مبخوت الهداف التاريخي للأبيض والنجم المخضرم إسماعيلي مطر بجانب صاحب الأصول الأرجنتينية "سيباستيان تيجالي" الهداف التاريخي للدوري الإماراتي.

وفيما يلي القائمة كاملة:

حراسة المرمى: خالد عيسى، علي خصيف ومحمد الشامسي.

الدفاع: شاهين عبد الرحمن، بندر الأحبابي، محمد برغش، محمد العطاس، عبد العزيز هيكل، وليد عباس، مهند سالم ومحمود خميس.

الوسط: علي سالمين، عبد الله حمد، طحنون الزعابي، إسماعيل مطر، ماجد راشد، علي سالمين، عبد الله رمضان، محمد جمعة وخليل إبراهيم.

الهجوم: كايو كانيدو، سبستيان تيجالي، علي مبخوت وعلي صالح.

ما هي مباريات الإمارات في كأس العرب 2021؟

المنتخب الإماراتي وقع في المجموعة الثانية بجانب منتخبات سوريا وموريتنايا وتونس.

الأبيض سيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة سوريا في الـ30 من نوفمبر الجاري، ومن ثم سيلعب ضد موريتنايا يوم 3 ديسمبر، وأخيرًا سيختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة تونس يوم 6 ديسمبر.

الإمارات حال تأهلها إلى ربع النهائي ستواجه أحد المنتخبين المتأهلين من المجموعة الأولى، والتي تضم قطر والعراق وعُمان والبحرين، ويعتمد الأمر على تأهل المنتخب في الصدارة أو الوصافة.

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