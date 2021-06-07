مطرب يتحول للاعب بسن الرابعة والستين ويضرب الرقم القياسي!

ويشارك في دوري الدرجة الرابعة ببلاده!

قرر المطرب الإيطالي الشهير إنريكو روجيري ترك المجال الفني والتحول للاعب كرة قدم رغم بلوغه الرابعة والستين من العمر!

روجيري من الأسماء المشهورة في الوسط الفني الإيطالي، واشتهر بأغانيه وعدد من الأعمال في الراديو والتلفاز.

وشارك روجيري مع فريق سونا بالدرجة الرابعة الإيطالية في اللقاء الماضي أمام تريتيوم عقب ضمان النادي البقاء.

Record mondiale battuto.

Grazie di cuore a tutto il #SonaCalcio pic.twitter.com/1fe4NpT7E8 — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) June 6, 2021

واستمرت مشاركة المطرب تسع دقائق فقط بالملعب ثم خرج، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم يشارك في مباراة احترافية.

ويضم فريق سونا بين صفوفه النجم البرازيلي مايكون الذي سبق وتُوج بالثلاثية الخالدة مع إنتر في موسم 2009-2010.

ويُعرف عن روجيري كونه مشجع لفريق إنتر، ويرتبط بعلاقة قوية مع نجمه السابق أندرياس بريمه، لاعب ألمانيا.

وتشهد ملاعب كرة القدم في السنوات الأخيرة تألق عديد اللاعبين بسن متقدمة، وخصوصاً مركز حراسة المرمى. المزيد هنا.