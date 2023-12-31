"من أمِن العقاب!" .. مطالب سعودية بإيقاف ساديو ماني بعد تصرفاته المتكررة مع منافسي النصر

النجم السنغالي وُصفت تصرفاته بـ"الطفولية"، فهل تتم معاقبته؟

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طفح الكيل بجماهير عدد من الأندية المنافسة من تصرفات السنغالي ساديو ماني؛ لاعب النصر السعودي، تجاهها، لتخرج مطالبة لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد كرة القدم للتدخل لردعه وإيقافه.

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الأزمة اشتعلت خلال مواجهة العالمي والتعاون أمس السبت، إذ اتجه السنغالي لجماهير المنافس لاستفزازهم أثناء احتفاله بهدف فريقه الثاني، الذي سجله إيميريك لابورت، إذ طالبهم برفع أصواتهم وصافرات الاستهجان، في سخرية وتقليل من وجودهم.

هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها ماني بهذا التصرف، ففي أكثر من مرة يتجه لمدرجات الخصم لاستفزاز جماهيره، لذلك خرجت المطالب بإيقافه، فكتب أحدهم عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ساديو ماني فعل نفس الحركة الاستفزازية أمام الاتفاق وأمام جمهور الاتفاق ولم يتم معاقبته، واليوم يكرر نفس الحركة أمام جمهور التعاون، ولا رقيب ولا حسيب، وعلى فكرة من الجولة الـ8 وهو مهدد بالإيقاف وحتى الآن رغم تجاوزاته لم يستطع أحد إيقافه!!"، قبل أن يضيف آخر: "تصرف طفولي واستفزازي من ساديو ماني تجاه جمهور التعاون، هل تطبق عليه عقوبة انضباطية ولا بتمشي مثل غيرها؟!".

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وأكمل ثالث: "هل تعلم عزيزي الرياضي أن ماني متبقي له كارت أصفر من الجولة الـ8 ويتوقف تلقائيًا وإلى الآن لم يتوقف!!، رغم ذهابه لاستفزاز جمهور الاتفاق والآن التعاون بخلاف تدخلاته التي تستحق إنذار!!، ما هو السر في ذلك؟!".

يذكر أن مباراة التعاون حسمها النصر لصالحه برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

ويحتل العالمي وصافة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، متأخرًا بسبع نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة، فيما يحل السكري في المركز الرابع بـ34 نقطة.

SHAHID