مضاربة مع موسى ماريجا؟ .. وكيل علي البليهي يكشف سر ارتدائه "قناع الوجه"

هل يقف البليهي وراء طرد ماريجا من معسكر الهلال؟

"قناع علي البليهي" أمر فرض نفسه في الوسط الهلالي رغم اشتعال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن مدافع الزعيم خطف الأضواء بعض الشيء بعدما ظهر مرتديًا لقناع خلال الأيام الماضية.

المدافع منتظم حاليًا في معسكر الزعيم الإعدادي للموسم الجديد 2023-2024م، والمقام في دولة النمسا، لكن ظهوره خلال المباراة الودية أمام فيلدين النمساوي قبل أيام بقناع واقٍ على وجهه، أثار الجدل بعض الشيء.

البعض زعم أن الأمر يرجع لوقوع مضاربة بينه وبين زميله في الفريق المالي موسى ماريجا، سببت له بعض الإصابات في أنفه، وأدت لطرد المالي من معسكر الفريق بقرار من المدرب البرتغالي جورج جيسوس.

لكن رفيع الشهراني؛ وكيل البليهي لم يترك الجمهور حائرًا كثيرًا، وخرج موضحًا أن موكله خضع لعملية جراحية مؤخرًا، تتطلب ارتدائه للقناع بعض الوقت، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا لجميع من سأل وتواصل بخصوص الكابتن علي البليهي، هذا قناع مؤقت للحماية بعد عملية بسيطة أجراها واللاعب في حالة مستقرة وجيدة، ويشارك في تمارينه الجماعية ولله الحمد".

يذكر أن صحيفة "اليوم" السعودية أكدت أن العملية خاصة بجفن العين، ليخرج ماريجا بريئًا من اتهامات البعض.