مصير دي ليخت وبوجبا يتعقد بعد إيقاف رايولا

وكيل الأعمال الشهير تم إيقافه عن أي نشاط

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد الإيطالي إيقاف وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا وحرمانه من أي أعمال تخص كرة القدم، في قرار قد يحمل تأثيراً كبيراً على مصير عدد من اللاعبين الكبار.

ويتولى رايولا إدارة أعمال مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، وماتياس دي ليخت، قائد أياكس، بالإضافة للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش وآخرين.

وأعلن الاتحاد الإيطالي إيقاف رايولا لمدة ثلاثة شهور، بداية من التاسع من مايو، وحتى التاسع من أغسطس، وهو ما يعني حرمانه من إدارة أي صفقات في انتقالات الصيف المقبل.

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وذكر البيان أن رايولا ونجل عمه فيتشينزو قيد الإيقاف، بالإضافة للشركة التابعة لهما التي تدير أعمال عدداً من اللاعبين، ولكن عقوبة فيتشينزو لمدة شهرين فقط.

وأفادت "لاجازيتا" أن سبب الإيقاف يعود لقضية سكاماكا، لاعب ساسولو، الذي تولى رايولا أعماله بشكل مخالف للوائح الصيف الماضي.

إيقاف رايولا سيكون له تأثيراً كبيراً على سوق الانتقالات المقبلة في ظل محاولة ريال مدريد ضم بوجبا، وصراع عديد الأندية على قائد أياكس دي ليخت.

وينتظر أن يتقدم رايولا باستئناف على قرار إيقافه عبر محاميه في الأيام المقبلة لمنع سريان الحكم.