قائمة من 4 فقط - ملائكة يدخل تاريخ الحراس الهدافين بالدوري السعودي

ملائكة يسجل الهدف الأول من نوعه في تاريخ حراس الدوري السعودي

دخل مصطفى ملائكة؛ حارس مرمى الفيصلي، تاريخ الدوري السعودي، بعدما أحرز هدفًا غاليًا لفريقه في مرمى الفتح.

حارس العنابي سجل هدف تعادل فريقه أمام الفريق الفتحاوي في الدقيقة 5+90 من رأسية بعدما استقبل عرضية من ضربة ركنية، أسكنها الشباك ببراعة، ليخطف التعادل للفيصلي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

بهذا الهدف، أصبح ملائكة أول حارس في تاريخ الدوري السعودي تسجيلًا لهدف من رأسية، والرابع في قائمة الحراس الهدافين.

المزيد من الفرق

من دخل القائمة أولًا هو مبروك زايد؛ حارس مرمى اتحاد جدة آنذاك، في موسم 2010-2011، إذ سجل ضربة جزاء للعميد في مرمى الرائد، ليفوز فريقه بثلاثية نظيفة.

الحارس الثاني هو المصري عصام الحضري؛ حارس مرمى التعاون آنذاك، في موسم 2017-2018، أيضًا من جزائية في مرمى الاتفاق، في المباراة التي انتهت بفوز سكري القصيم برباعية نظيفة.

الحارس الثالث هو عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، في مرمى الرائد من ضربة جزاء كذلك في الموسم الجاري 2019-2020 بالجولة الـ17، ليفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد