مصطفى محمد يعلنها: أريد اللعب في فنربخشه

مصطفى محمد يعلن رغبته في الرحيل عن الزمالك وخوض تجربة احترافية

تحدث المهاجم المصري ونجم نادي الزمالك مصطفى محمد حول رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي من بوابة نادي فنربخشه التركي.

وأجرى المهاجم الشاب المصري حوارًا مع مجلة فرانس فوتبول حول مستقبله ورغبته في الاحتراف الأوروبي وأحلامه بالنسبة لما هو قادم من مسيرته.

وحول ذلك قال: "نعم هذا صحيح، فنربخشه يريدني، أريد الانضمام إلى هذا النادي التركي الكبير، عمري 23 عامًا تقريبًا في الوقت الحالي، وحان الوقت لاتخاذ خطوة للأمام والذهاب إلى أوروبا"

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وأضاف: "أريد مغادرة مصر في الوقت الحالي من أجل اكتساب المزيد من الخبرات وأخذ خطوة للأمام في مسيرتي والتي ستكون من خلال اللعب في الأجواء الأوروبية"

وحول رفض رئيس الزمالك مرتضى منصور بسبب المشاكل السياسية قال: "لا علاقة لي بذلك، أنا لاعب كرة قدم محترف والسياسة ليست من شأني، تمامًا كالمصريين الآخرين الذين لعبوا هناك مثل النني وتريزيجيه"

وتابع: "أريد الانضمام إلى تركيا في أسرع وقت ممكن والتطور في هذه البطولة الكبيرة التي ستضيف لي كثيرًا، أنا فقط أريد أن أقوم بعملي كلاعب كرة قدم"

وأردف: "إنه لشرف كبير أن ألعب للزمالك، إنه أحد أكبر الأندية في إفريقيا، هناك دائما حماسة لا تصدق لدى جماهيره ورغبة في أن يفوزوا بكل شيء"

وحول تلقيبه بالبلدوزر قال: "نعم أعرف ذلك نظرًا لأن لدي بنيان جسدي قوي، ولكن مؤخرًا كان هناك لقب آخر أحبه كثيرًا وهو الأناكوندا"

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يذكر أن فنربخشه قد قدم عرضًا رسميًا لضم مهاجم الزمالك المصري مصطفى محمد مقابل حوالي 3 مليون يورو، ولكن الأمر تم رفضه مبدئيًا من إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور.