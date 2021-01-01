خاص | حقيقة العرض الإنجليزي لضم مصطفى محمد

في ظل تألق المهاجم المصري مع جلطة سراي

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية حول اهتمام أحد الأندية الإنجليزية، بالمهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب جلطة سراي التركي، خلال الفترة الحالية.

وأكدت صحيفة "haberturk" التركية على أن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، يراقب مصطفى محمد مع ناديه جلطة سراي التركي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

رد قاسي من مصطفى محمد على تصريحات أحمد بلال

وأوضحت النسخة التركية من موقع "جول" حقيقة اهتمام كريستال بالاس بمصطفى محمد، حيث أكدت على أن كل ما تردد بهذا الشأن مجرد شائعة وليس صحيحًا.

التقارير التركية كانت قد أشارت إلى أن كريستال بالاس سيتابع مصطفى محمد بداية من مباراة ألانيا سبور المقبلة، والمقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري التركي.

وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف جلطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية النادي التركي في الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي مقابل 4.5 مليون دولار لنادي الزمالك.

ويقدم مصطفى محمد مستوى مميز مع جلطة سراي منذ انضمامه للفريق، حيث استطاع أن يسجل 4 أهداف خلال أول 4 مباريات شارك فيها مع الفريق منذ قدومه.