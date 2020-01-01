مصر وتوجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة مصر وتوجو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، والتي يقام في استاد القاهرة الدولي

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مصر 1 × 0 توجو

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نهاية الشوط الثاني واللقاء...

93' عرضية من اليسار يقابلها مصطفى محمد برأسية تصل سهلة ليد الحارس.

88' أفشة يدخل بدلاً من زيزو..

84' عبد الله يمرر كرة لزيزو في يمين منطقة الجزاء، فيحاول زيزو المراوغة بدلاً من التسديد فيفقد الكرة.

82' طارق حامد يدخل بدلاً من السولية.

68' عبد الله السعيد يهرب في يمين منطقة الجزاء ويرسل تسديدة أرضية تصطدم بالدفاع وتمر إلى ركنية من على يسار المرمى.

67' هدوء في المباراة في هذه الأثناء، والمنتخب المصري متراجع.

هل استحق محمود تريزيجيه ركلة جزاء في هذه اللقطة 🧐 pic.twitter.com/Swbkfbmryo — جول مصر (@goaleg) November 14, 2020

57’ عرضية أرضية خطييييييييييرة من اليمين عن طريق السعيد يحاول تريزيجيه الوصول لها، لكن تشاتشو يعرقله وتمر الكرة، والحكم يقول لاشيء.

رأسية محمود الونش التي وضعت مصر في المقدمة أمام توجو 🇪🇬✔️pic.twitter.com/GmwASDwkmS — جول مصر (@goaleg) November 14, 2020

52' خطأ لمصر من على يسار منطقة الجزاء ينفذه السعيد بعرضية أرضية تمر من الجميع وتصل للنني الذي يرسل عرضية من على القائم الثاني يقابلها الونش برأسية تمر للشباك..

52' جوووووووووووووول أول لمنتخب مصر عن طريق الونش..

50' عرضية من اليمين عن طريق النني تصل سهلة للحارس.

46' بداية الشوط الثاني...

47' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

46' أيتي يراوغ أمام منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية تصل سهلة ليد الشناوي.

43' لابااااااااا يهرب من هاني في يسار منطقة الجزاء ويرسل تسديدة من على خط الركنية يبعدها الشناوي.

41’ بينية رااااااااائعة من السعيد تضم مصطفى في مواجهة الحارس، لكن تسلل على نجم الزمالك.

37’ بيبو يرد على تريزيجيه ويرسل تسديدة من أمام المنطقة، لكن تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

36’ خطييييييييرة لمنتخب مصر بتسديدة أرضية من تريزيجيه تصل سهلة ليد الحارس.

33’ بداية هجوم لمنتخب مصر بتمريرات في الخلف.

25’ النني يتقدم بالكرة ثم يتبادلها مع زيزو ويرسل تسديدة تمر من على يسار المرمى.

21’ عرضية رااااااااائعة من اليمين عن طريق زيزو يقابلها مصطفى بعرضية تمر من الحارس وترتطم بالعارضة.

17' فتوح يرسل عرضية من اليسار تمر من الجميع دون خطورة.

13' خطيييييييييييرة لمنتخب مصر بعرضية من هاني تصل لتريزيجيه الذي يراوغ أجبوزو ببرعة ثم يحاول التسديد، لكن المدافع التوجولي يعرقله والحكم يقول لا شيء.

10' استحواذ سلبي على الكرة من جانب المنتخب المصري، وتراجع تام لتوجو.

8' السعيد يرسل كرة أمامية رائعة ينطق لها تريزيجه في الرواق الأيسر ، لكن تسلل على نجم أستون فيلا.

2' فتوح يرسل عرضية من اليسار تصل لمصطفى محمد الذي يروض الكرة ثم يفتكها منه الدفاع.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل توجو:

يبدأ الممنتخب التوجولي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

مالكولم باركولا

لاوسون - داكونام - كانجنيفي تشاتشيو - كلوسه أجبوزو

سونو - أتشو

بيبو - أييتي - لابا كودجو

ملابا

تشكيلة منتخب مصر:

يبدأ المدرب حسام البدري بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد هاني

محمد النني - عمرو السولية

محمود تريزيجيه - عبد الله السعيد - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

موقف المجموعة الآن هو تصدر جزر القمر برصيد 4 نقاط، بينما تحتل مصر المركز الثاني برصيد نقطتين، ثم كينيا بنقطة وتوجو بدون رصيد من النقاط، مع وجود مباراة ستقام مساء الإثنين بين كينيا وتوجو لحساب الجولة الثانية.

في الوقت نفسه فقد بدا واضحًا حجم تأثر الفراعنة بغياب نجمهم الأول وأسطورتهم، محمد صلاح، والذي ابتعد عن المشاركة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الجولات الماضية من الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول.

الجميع توقع أن ينتفض المنتخب المصري بعد حجم الضغوطات التي وقعت على كاهل اللاعبين، إلا أن الأداء كان مخيبًا للآمال للغاية أمام جزر القمر، في مباراة قد تكون فيها كتيبة المدرب حسام البدري محظوظة بالخروج بنقطة منها من الأساس.

وكان منتخب مصر قد اكتفى بالتعادل الإيجابي مع منتخب كينيا في الجولة الماضية بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب، لتكون صدمة كبيرة بالنسبة للجمهور المصري.

واصل منتخب مصر نتائجه السلبية، وهذه المرة بتعادل مخيب للآمال مع منتخب جزر القمر بدون أهداف، في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون.

أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة مصر وتوجو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.