مصر وكينيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة مصر وكينيا في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

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7 أووووووووووه المنتخب الكيني يهدر فرصة خطيرة للتعادل، ضغط رائع على وسط الملعب ومرتدة عكسية تصل إلى أولونجا الذي يسددها ولكن الشناوي يمسك بالكرة

5 المنتخب الكيني يحاول الهجوم بحثًا عن هدف التعادل، هجمة خطيرة تصل لمنطقة الجزاء ولكن لمسة يد تنقذ الموقف لدفاع مصر

2 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول منتخب مصر يسجل الهدف الأول مبكرًا عن طريق قفشة، كعب رائع من صلاح لهاني الذي يلعبها لمصطفى الذي يقوم بتفويتها لقفشة الذي يسددها بقوة في الشباك

انطلاق المباراة

تشكيل مصر

يبدأ المدرب حسام البدري بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



الشناوي

أحمد أيمن منصور - حجازي - الونش - محمد هاني

طارق حامد - حمدي فتحي

تريزيجيه - قفشة - صلاح

مصطفى محمد

يُذكر أن تعادل منتخب جزر القمر بتعادله مع توجو تأهل رسميًا لأن الفارق بينه وبين كينيا أصبح يساوي 6 نقاط، مع تفوق جزر القمر في المواجهات المباشرة، لذا فأن الأمل الوحيد لكينيا هو الفوز في الجولتين المقبلتين وخسارة مصر فيهما.

يملك الفراعنة فرصة ثمينة لتصدر المجموعة بعد أن تعادل منتخب جزر القمر مع توجو على ملعبه سلبيًا بدون أهداف ليرتفع رصيده إلى تسع نقاط، في حين أن زعيم أفريقيا لديه 8 نقاط وفي حال الفوز في مباراة اليوم سينفرد بالصدارة برصيد 11 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مصر ضد كينيا والتي ستقام على ملعب نيابو الوطني ، وذلك في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.