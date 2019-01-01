السعودية وأوزبكستان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة السعودية ضد أوزبكستان في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023

أوزبكستان 2 × 1 السعودية

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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66- تُنفذ بتمريرة قصيرة لتصل إلى الشهري الذي يضع كرة عرضية تصل إلى حارس مرمى أوزبكستان الأقرب للكرة.

65- خطأ لصالح عبد الله عطيف في الجانب الأيسر بعد تدخل أوتابيك شوكوروف معه بوسط الملعب.

64- إنطلاقة سريعة من الجانب الأيسر عن طريق البديل عبد العزيز البيشي، ولكن يضع عرضية بعيدة تذهب إلى ركلة مرمى.

63- تبديل أول للمنتخب السعودي بدخول عبد العزيز البيشي بدلاً من هتان بهابري.

62- هجمة خطرة من الجانب الأيمن عن طريق خودجي أكبر علي ديانوف ولكن يتدخل هتان بهابري ويُبعد الكرة.

61- تسديدة قوية من هتان بهابري ولكن من مسافة بعيدة، ليُمسك بها حارس مرمى أوزبكستان بسهولة.

60- تمريرات قصيرة بين لاعبي السعودية في محاولة لفتح ثغرات في الدفاع الأوزبكستاني.

59- يحاول المنتخب السعودي السيطرة على الكرة للعودة بالنتيجة مرة آخرى.

57- على التنفيذ اللاعب أوتابيك شوكوروف، ويُسددها بقوة في وسط المرمى بينما يذهب حارس مرمى السعودية إلى الجانب الأيسر، لتصبح النتيجة (2-1) للمنتخب الأوزبكستاني.

56- بعد تسديد الكرة الآخيرة اصطدمت الكرة بالشهراني ويحتسبها الحكم لركلة جزاء.

55- يُنفذها جلال الدين مشاريبوف ويبعدها الدفاع السعودي لتصل إلى فاروق سايفيف على حدود منطقة الجزاء ويُسددها بقوة، وتصدم بالدفاع، ويُطلق حكم المباراة صافرته مُعلناً لركلة جزاء لمنتخب أوزبكستان.

54- خطأ لصالح سانجار كوديركولوف الذي أنطلق من الجانب الأيسر، ليضطر زياد الصحفي للتدخل معه، ويُعلن الحكم عن احتساب خطأ لصالح منتخب أوزبكستان.

53- تُنفذ الركلة الحرة سريعاً ولكن يستخلصها المنتخب الأوزبكي.

52- خطأ قوي على اللاعب أكرم على بايف بعد تدخله بقوة على عبد الله عطيف بوسط الملعب.

50- محاولة من المنتخب السعودي للتقدم هجومياً مع الحذر الدفاعي.

48- مازالت السيطرة من نصيب منتخب أوزبكستان بعد إنطلاق شوط المباراة الثاني.

46- نعود مرة آخرى للشوط الثاني، ويُطلق حكم المباراة صافرة البداية

الشوط الثاني

47- يُطلق حكم المباراة صافرة نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

47- يا الله، خطأ رهيب من حارس مرمى المنتخب الأوزبكستاني كاد أن يُكلف منتخبه الكثير، بعد تمريرة خاطئة أمام المرمى، ولكن يصل إليها المدافع فاروخ سايفيف ويُنقذ الموقف.

46- يُعلن حكم المباراة عن دقيقة واحدة وقتاً بدلاً من ضائع.

46- إنطلاقة سريعة من البريك وعرضية رائعة يُسددها سلمان الفرج بالرأس ولكن بشكل سئ لتخرج إلى ركلة مرمى.

46- يا الله، تصل الكرة إلى يحيى الشهري في الجانب الأيمن ويُسددها بيسراه قوية، ولكن يُمسك بها حارس مرمى منتخب أوزبكستان.

45- خطأ لصالح منتخب السعودية في وسط الملعب.

44- مازالت الخطورة من نصيب منتخب أوزبكستان، وتقتصر هجمات المنتخب السعودي على الهجمات المرتدة.

43- محاولات من المنتخب السعودي للسيطرة على الكرة في الدقائق القليلة الماضية.

42- يا الله، يُنقذ العويس مرماه من هدف مُحقق بعدما أنطلق شيمردوف من العمق بين كلٌا من زياد الصحفي والخبراني ويسددها بيمينه، ولكن العويس يُمسكها بشكل رائع.

40- مازال المنتخب السعودي يدافع ويحاول شن الهجمات المرتدة، في حين يستحوذ منتخب أوزبكستان على الكرة.

35- ركلة جانبية للمنتخب الأوزبكستاني، تُنفذ على القائم البعيد ولكن يُبعدها ياسر الشهراني.

33- سيطرة وهجوم شرس من لاعبي منتخب أوزبكستان تُقابلها شراسه دفاعية من المنتخب السعودي.

30- خطأ على البريك في الجانب الأيسر من الملعب بعد تدخله بقوة مع جلال الدين مشاريبوف.

29- يا الله، هجمة غاية في الخطورة للمنتخب الأوزبكستاني، ولكن الشهراني يُنقذ الموقف ويتصدى لتسديدة عادل أحمدوف.

28- خطأ على هاتان بهابري في وسط الملعب.

24- يستعد سلمان الفرج للتسجيل، وجوووووووووووووووووووووووووول، يُسجلها سلمان الفرج بشكل رائع ويتعادل للمنتخب السعودي.

22- يا الله، فراس البركان يتحصل على ركلة جزاء بعد سقطوة داخل منطقة الجزاء.

15- جوووووووووول، هدف لصالح منتخب أوزبكستان عن طريق إلدور شومورودوف.

8- استحواذ نسبي للمنتخب السعودي على مجريات اللقاء، ولكن دون خطورة حقيقية.

3- بداية قوية منذ الدقائق الأولى للمباراة من المنتخبين، ومحاولة للاستحواذ على مجريات اللقاء.

يُطلق الحكم صافرة بداية المباراة

المنتخب السعودي قد اكتفى بالتعادل السلبي أمام منتخب فلسطين في المباراة التي أُقيمت على ملعب فيصل الحسين في الجولة الثالثة، ليتخلى عن صدارته للمجموعة ويحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط جمعها من تعادلين أمام اليمن وفلسطين وفوز وحيد على سنغافورة بثلاثة أهداف نظيفة، في الوقت الذي يحتل منتخب أوزباكستان المركزالأول من انتصارين على سنغافورة واليمن، وهزيمة وحيدة تلقوّها من منتخب فلسطين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة السعودية ضد أوزبكستان في الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة لكأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد جمال...متابعة ممتعة.