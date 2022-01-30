مصر ضد المغرب: مباشر لحظة بلحظة

مصر 0×1 المغرب

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نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب المغرب على مصر بهدف نظيف سجله بوفال من ركلة جزاء

43' سقوط أحمد حجازي للإصابة بعد تدخل قوي مع النصيري

35' عررررضية من مرموش ولكن ماسينا يشتت الكرة لركنية

33' بطاقة صفراء للاعب سليم أملاح بعد تدخل قوي على عمر كمال

32' حكيمي يسدد الضربة الكرة المباشرة ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

29' خطأ لمنتخب المغرب من على حدود منطقة الجزاء

25' بطاقة صفراء لعمر كمال بعد عرقلة سفيان بوفال

24' ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب المصري، الدفاع المغربي يشتت الكرة وتصل إلى محمد عبد المنعم الذي يسدد كرة قووووووية ولكن بونو يتصدى لها

21' تسديدة من مصطفى محمد ولكن الكرة بعيدة عن مرمى ياسين بونو

19' تسديدة قوووووووية من أيمن أشرف ولكن ياسين بونو يتصدى للكرة

16' خطأ لمنتخب مصر بعد عرقلة محمد صلاح

14' تعطل اللعب لعلاج السولية

11' تسديدة قووووية من سليم أملاح ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

8' ركنية للمنتخب المصري، ولكن ياسين بونو يخرج من مرماه ويشتت الكرة

5' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول بوفال يحرز الهدف الأول للمنتخب المغربي من ركلة جزاء، سددها بقوة على يسار أبو جبل

ركلة جزاااااااااااااااااااااااااااء للمنتخب المغربي، الحكم يقرر احتسابها بعد أن راجع اللعبة عبر تقنية الفار

الحكم سيراجع اللعبة عبر تقنية الفيديو

2' أوووووووووه حكيمي يتعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء من أيمن أشرف، ومطالبات باحتساب ركلة جزاء للمغرب

انطلاق المباراة

تشكيل المغرب:

قرر المدرب وحيد حليلوزيتش، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

ياسين بونو

آدم ماسينا - رومان سايس - نايف أكرد - أشرف حكيمي

سليم أملاح - سفيان إمرابط - أيمن برقوق

منير الحدادي - يوسف النصيري - سفيان بوفال

تشكيل مصر:

قرر كارلوس كيروش اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمرو كمال

عمرو السولية - أيمن أشرف - محمد النني

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تأهل منتخب المغرب لهذا الدور بعد أن نجح في قلب الطاولة على مالاوي والفوز بهدفين لهدف، في حين أن الفراعنة صعدوا لهذا الدور عقب تخطي عقبة كوت ديفوار بركلات الجزاء.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد المغرب، في إطار مباريات دور ربع النهائي من لبطولة أمم أفريقيا 2022 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أحمدو أهيدجو.