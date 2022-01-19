مصر ضد السودان: مباشر لحظة بلحظة

مصر 1 × 0 السودان

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46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بفوز مصر بهدف دون رد.

44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

41' أووووووووه طوفان هجمات مصر يستمر، تسديدة قوية من عبد الله السعيد، يتصدى لها محمد مصطفى ويحولها إلى ركنية.

36' جووووووووووووووووووووووووول هدف أول في المباراة لصالح المنتخب المصري، ركنية من الجانب الأيسر قابلها عبد المنعم برأسية قوية في الشباك.

33' أووووووووووه فرصة خطيرة للفراعنة، كرة عرضية ارتقى لها مصطفى محمد برأسية قوية ولكن محمد مصطفى تألق وتصدى للكرة وحولها إلى ركنية.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

26' تسديدة من عمر كمال عبد الواحد ولكن الدفاع يبعدها في الوقت المناسب لركنية.

19' تبادل التمريرات بين اللاعبين في وسط الملعب.

14' أوووه عرضية خطيرة للفراعنة من الجانب الأيسر ولكن محمد مصطفى يتألق ويتصدى لها.

9' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية من الفريقين.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

2' أووووه بداية سريعة لمصر وتسديدة قوية من صلاح ولكنها تمر بسلام إلى ركلة مرمى.

والآن مع صافرة بداية المباراة

تشكيل السودان:

التشكيل| 4-4-2

محمد مصطفى محمد

الصادق حسن - مصطفى أحمد- مازن محمدين- مصطفى محمد

عبد الرؤوف يعقوب عمر - محمد الرشيد- ولي الدين خضر سافور - ضياء الدين محجوب

محمد عبد الرحمن - محمد زرقة

تشكيل مصر:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال

محمد النني - عمرو السولية - عبد الله السعيد

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تشكيل المنتخب الوطني أمام السودان



أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مصو والسودان في ختام مباريات المجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون .. pic.twitter.com/jdznpg8RLo — EFA.eg (@EFA) January 19, 2022

على الجانب الآخر، منتخب السودان تعادل في أولى مبارياته أمام غينيا بيساو، ثم خسر أمام نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل، وسيطمح صقور الجديان لتقديم أداء مشرف أمام الفراعنة، والحفاظ على الفرصة الأخيرة في الوصول للدور القادم، في حال الفوز على مصر وخسارة غينيا بيساو من نيجيريا.

منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة بهزيمة من نيجيريا بهدف دون رد، ولكنه عاد وحقق فوزًا ثمينًا على غينيا بيساو في الجولة الثانية ليحافظ على آماله في الوصول إلى الدور القادم، وسيحتاج إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام السودان لضمان الوصول لدور الـ 16.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد السودان في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا 2021 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أحمدو أهيدجو.