مصر ضد السنغال: مباشر لحظة بلحظة

مصر × السنغال

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تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد المنعم - إسلام عاشور

محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تشكيل السنغال:

قرر أليو سيسيه اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

إدوارد ميندي

ساليو سيس - عبدو ديالو - خاليدو كوليبالي - بونا سار

شيخو كوياتي - نامباليس ميندي

ساديو ماني - إدريسا جايي - إسماعيلا سار

فامارا ديديو

تأهل المنتخب السنغالي لهذا الدور بعد أن نجح في الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية مقابل هدف، في المقابل صعد الفراعنة بعدما تمكنوا من إقصاء حامل اللقب وصاحب الأرض منتخب الكاميرون بركلات الجزاء.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد السنغال في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا 2021 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أوليمبي.