مصر ضد السنغال: مباشر لحظة بلحظة

مصر 1×0 السنغال

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نهاية الشوط الأول بتقدم مصر على السنغال بهدف نظيف

45' أوووووه خطيررة للسنغال، ضربة حرة غير مباشرة، يشتتها دفاع مصر وترتد مرة أخرى لأسود التيرانجا، تسديدة، ولكن ياسر إبراهيم يشتتها قبل أن تصل لمهاجم السنغال

بطاقة صفراء لميندي لاعب السنغال

40' خطيرررة لمصر، ضربة حرة غير مباشرة، الكرة تصل إلى الونش الذي يسددها برأسه قووية ولكنها عالية عن العارضة

تبديل اضطراري لمصر بدخول ياسر إبراهيم وخروج عبد المنعم

36' خطيرررررة للسنغال، ماني يتوغل في العمق ويسدد كرة قوووية ولكنها تعلو العارضة

34' عرررضية خطيرة من الجهة اليسرى للسنغال، وخروج خاطئ من الشناوي ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع المنتخب المصري

بطاقة صفراء أولى في المباراة لمدافع مصر الونش بسبب تدخل قوي على لاعب السنغال

26' عررررضية من عمر جابر ولكن الدفاع السنغالي يشتت الكرة لضربة ركنية

23' عررررضية من عمر جابر ورأسية من مصطفى محمد ولكن الكرة تصل سهلة في يد ميندي

21' عررضية من عمر جابر ولكن دفاع السنغال يشتت الكرة

16' تعطل اللعب لإصابة عبد المنعم بعد تعرضه لإصابة في الأنف ينزف بسببها

14' تبديل اضطراري للسنغال بخروج ديالو ودخول سيسيه

تعطل اللعب لإصابة ديالو مدافع السنغال

11' عرررضية من الجهة اليمنى لمنتخب مصر ولكن الكرة تصل مباشرة في يد ميندي

9' عررررضية من بونا سار ولكن الدفاع المصري يشتت الكرة

8' ضربة حرة غير مباشر لمصر، يلعبها تريزيجيه ولكن الكرة تمر بجوار القائم وتخرج ضربة مرمى للسنغال

3' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول لمنتخب مصر، تمريرة رائعة من السولية تصل لصلاح الذي يسددها قوووية في القائم، ترتطم بساليو سيس وتسكن الشباك

2' عرررضية من سار ولكن الدفاع المصري يشتت الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش، الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد المنعم - عمر جابر

محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية

محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

تشكيل السنغال:

قرر أليو سيسيه اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

إدوارد ميندي

ساليو سيس - عبدو ديالو - خاليدو كوليبالي - بونا سار

شيخو كوياتي - نامباليس ميندي - إدريسا جايي

ساديو ماني - فامارا ديديو- إسماعيلا سار

تقابل المنتخبان معًا في نهائي أمم أفريقيا في شهر فبراير المقبل، ونجح أسود التيرانجا في الفوز على الفراعنة بركلات الجزاء والتتويج بأول لقب قاري في تاريخ الفريق، ويسعى المنتخب المصري للثأر من خسارة البطولة بالتأهل على حسابهم لكأس العالم الذي سيُقام بنهاية العام في دولة قطر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مصر ضد السنغال في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، سيُقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي