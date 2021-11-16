مصر ضد الجابون: مباشر لحظة بلحظة

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مصر 0 × 0 الجابون



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1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش إجراء العديد من التغييرات على التشكيل الذي خاض مباراة أنجولا في الجولة الماضية ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي



أحمد فتحي - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - محمد حمدي



عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة"



أحمد ياسر ريان - مروان حمدي - محمد شريف