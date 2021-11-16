مصر ضد الجابون: مباشر لحظة بلحظة

أحمد الغنام
Nov 16, 2021 12:30+00:00
Getty Images

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة مصر والجابون في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

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مصر 0 × 0 الجابون

مباشر، لحظة بلحظة

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1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش إجراء العديد من التغييرات على التشكيل الذي خاض مباراة أنجولا في الجولة الماضية ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

أحمد فتحي - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - محمد حمدي

عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة"

أحمد ياسر ريان - مروان حمدي - محمد شريف