مصر وجزر القمر: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة مصر وجزر القمر في إطار ختام مباريات المجموعات في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

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نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري برباعية نظيفة

43 تمريرة من تريزيجيه إلى محمد شريف الذي يسدد كرة قووية ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

34 أووووووووووه تريزيجيه كان قريبًا من الخامس، بعد ضربة رأسية وخروج خاطئ من الحارس ولكنها تعلو العارضة بقليل

31 عررضية من قفشة ولكن الكرة تطول على تريزيجيه وتخرج لضربة مرمى لمنتخب جزر القمر

27 محاولة أولى على المرمى لمنتخب جزر القمر من ضربة حرة مباشرة، ولكن الكرة تصل سهلة ليد الشناوي

25 جووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يحرز الهدف الثاني له والرابع للمنتخب، قفشة يستغل تمريرة خاطئة من دفاع جزر القمر ويمررها لصلاح الذي تحرك بشكل رائع، انفرد بالمرمى، راوغ الحارس وأودعها في الشباك الخالية بسهولة

24 عررررررضية خطيرة من المنتخب المصري ولكن دفاع جزر القمر يشتتها

21 جووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الثالث، شريف يمرر لنجم ليفربول الذي كان منفردًا بالمرمى قبل أن يُنهيها بشكل رائع في المرمى

17 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول محمد شريف يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر، قفشة يقطع الكرة ويمرر لشريف المنفرد بالمرمى والذي يسددها على يمين الحارس

15 جوووووووووووووووووووووووووووووووول النني يسجل الهدف الأول للمنتخب المصري من تسديدة رااااااااائعة من خارج منطقة الجزاء

8 عبدلله جمعة يتصدى لمحاولة لعب كرة عرضية من الجهة اليمنى لجزر القمر، ويُخرجها لضربة ركنية

5 عرررررضية من تريزيجيه ولكن دفاع جزر القمر يشتتها لضربة ركنية

2 صلاح يراوغ الجميع ولكنه يتباطئ في تسديد الكرة قبل أن يقطعها دفاع جزر القمر، وتضيع على مصر فرصة الهدف الأول

انطلاق المباراة

تشكيل مصر

يبدأ المدرب حسام البدري بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



الشناوي

عبد الله جمعة - علي جبر - الونش - عمر جابر

محمد النني - عمرو السولية

تريزيجيه - قفشة - صلاح

محمد شريف

نجح الفراعنة في حسم التأهل إلى الكان بعد التعادل في الجولة الماضية خارج ملعبه مع كينيا بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بالتساوي مع جزر القمر، لذا فتلك المباراة تعتبر هامة فقط من حيث تحديد صاحب المركز الأول في المجموعة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مصر ضد جزر القمر والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي ، وذلك في إطار ختام مباريات المجموعات في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.