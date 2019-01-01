مصر تخوض مباراتين وديتين قبل كأس أمم أفريقيا 2019

المباراتين سيكون أحدهما أمام منتخب عربي والأخرى أمام منتخب أفريقي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مصرية استقرار الجهاز الفني للمنتخب الأول، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على خوض وديتين قبل بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وكشفت التقارير أن المباراتين سيكون أحدهما أمام منتخب عربي والأخرى أمام منتخب أفريقي وذلك خلال فترة الاستعداد الأخير قبل كأس أمم أفريقيا.

ومن المنتظر أن يُفاضل الجهاز الفني بين منتخبات شمال أفريقيا التي ستبتعد عنه في القرعة المقرر إقامتها 12 أبريل ، لمعرفة المنافسين الرسميين، واختيار من بين المنتخبات الأخرى.

محمود عبد المنعم كهربا: رئيس الزمالك مثل والدي، ولم يحدث شيء بيني وبينه، تركيزنا حاليًا على مباراة الأهلي، وأثق أن الفارق سيصبح 5 نقاط عقب المباراة 🗣️ pic.twitter.com/gdA1tTJpG4 — جول مصر (@goaleg) March 28, 2019

ووعد رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة الجهاز الفني بتوفير مباراة قوية مع أي منتخب عربي يرغب الجهاز الفني في مواجهته ودياً.

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وكان منتخب مصر قد خاص مباراتين خلال فترة التوقف الماضية، الأولى كانت رسمية أمام النيجر وانتهت بالتعادل الإيجابي 1\1، بينما انتهت المواجهة الثانية بهزيمة مصر 1\0 أمام نيجيريا.