المقاصة يقترب من ضم أيمن حفني لاعب الزمالك نهائيًا

المقاصة يقترب من ضم أيمن حفني

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف اللواء بكري سليم، مدير عام نادي مصر المقاصة، عن اقتراب ناديه من ضم أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، أعلن عن عدم الحاجة لخدمات أيمن حفني، ليقترب اللاعب من الرحيل عن القلعة البيضاء.

بكري سليم قال خلال تصريحات لقناة تايم سبورت: "اقتربنا من ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة".

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مدير عام المقاصة علق على خروج ناديه من كأس مصر على يد الزمالك، حيث قال: "ميدو مدرب واعد، وندعمه ولا نتعامل بالقطعة".

المقاصة خسر من الزمالك بهدف دون رد، في مباراة دور الربع نهائي بكأس مصر، ليتأهل الفريق الأبيض إلى نصف النهائي.

أيمن حفني كان انضم لصفوف الزمالك موسم 2014/2015، ونجح في قيادته للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.