خالد جلال يُقلل من الانتقادات ويؤجل ملف "الميركاتو"

مدرب الزمالك يتحدث قبل العودة من قبرص

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد خالد جلال المدير الفني للزمالك أنه لا يلتفت لانتقادات جماهير القلعة البيضاء عبر السوشيال ميديا.

وستعود بعثة الزمالك من قبرص للقاهرة عصر اليوم السبت بعد نهاية معسكر الفريق الخارجي استعدادًا للمراحل الأخيرة من الدوري المصري.

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وتوجه جلال خلال تصريحاته الصحفية بالشكر لإدارة الزمالك على توفير معسكر قبرص الذي وصفه بالناجح تمامًا، مؤكدًا أنهم استفادوا كثيرًا من المباريات الودية الثلاثة التي خاضها الفريق هناك.

وأضاف حول دعم الفريق وصفقات سوق الانتقالات الصيفي "اهتمامنا الآن بالمباريات الثلاثة المتبقية من الدوري المصري، أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، ومن ثم سأجلس مع رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة لوضع التصور المناسب لاحتياجات النادي وسُبل دعمه".

وحول الانتقادات التي توجه له من جمهور الزمالك في وسائل التواصل الاجتماعي، قال خليفة كريستيان جروس "لا أشغل بالي بتلك الانتقادات، أثق في جمهور الزمالك الواعي المحب لفريقه بقوة".

أخيرًا أشاد المدرب باللاعب مصطفى فتحي، مؤكدًا أنه يتم تجهيزه تدريجيًا لاستعادة مستواه الممتاز.