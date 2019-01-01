ديسابر: لست قلقًا من الجمهور المصري، سنلعب للفوز والصدارة

مدرب أوغندا يتحدث قبل اللقاء المنتظر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفع سباستيان ديسابر المدير الفني لأوغندا راية التحدي في وجه المنتخب المصري، مؤكدًا أنه سيسعى للفوز عليه واعتلاء صدارة المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا.

وضمن المنتخب المصري تأهله رسميًا لدور الـ16 بجمعه 6 نقاط من مباراتين، فيما يتواجد المنتخب الأوغندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم زيمبابوي بنقطة وأخيرًا تتذيل الكونغو المجموعة دون أي رصيد.

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وقال المدرب الذي سبق أن عمل مع الإسماعيلي في مصر خلال المؤتمر الصحفي "المباراة تمثل فرصة لنا لإظهار إمكانياتنا، مصر فازت كثيرًا على أوغندا ولذا علينا تقديم مباراة جيدة للفوز بالنقاط الثلاثة".

أضاف "لا نشعر بالقلق من مواجهة مصر أو أي منتخب آخر، نحن نحب التحديات وجاهزون تمامًا لهذا التحدي أمام مصر. واثق من تقديم فريقي لمباراة أكثر من رائعة أمام مصر".

وأوضح المدرب أن مواجهة الكونغو كانت مختلفة فنيًا وتكيكيًا عن مباراة زيمبابوي، مشيرًا لامتلاكه خطة لعب مناسبة لمواجهة مصر وتحقيق الفوز.

وحول الدعم الجماهيري للفراعنة، قال ديسابر "نحن لسنا قلقين من هذا الجمهور، بل سيشكل حافزًا بالنسبة لنا وسنستمتع بالمباراة في حضورهم. المباراة تمثل تحديًا جيدًا لنا وفوزنا وارد جدًا".

من جانبه، قال الحسن واسو لاعب المنتخب الأوغندي أنهم لن يركزوا على لاعب واحد فقط هو محمد صلاح بل جميع لاعبي المنتخب المصري، مؤيدًا كلام مدربه بأنهم أعدوا خطة اللعب المناسبة لمواجهة المنتخب المصري.

مضيفًا "تابعنا مباراتي مصر السابقتين ولاحظنا وجود بعض الأخطاء لديهم، نحتاج للتركيز لاستغلال تلك الأخطاء والخروج بنتيجة إيجابية. جمعنا 4 نقاط ونريد أن نصل للنقطة السابعة وسنعمل جيدًا على هذا".

وأتم مؤكدًا أن المنتخب معتاد على الأجواء الحارة، ولذا هي لا تُمثل أي مشكلة لديهم، وأن الجميع جاهز لخوض التحدي أمام مصر والفوز والتأهل في صدارة المجموعة.