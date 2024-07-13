"مصدر النصر بالفريق" .. مانشستر سيتي يطقطق على العالمي بسبب إيدرسون ولكن!

سخرية من النصر بسبب تعثر صفقة إيدرسون

رفض مانشستر سيتي أن يفوت فرصة تعثر نادي النصر في التعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس، دون أن يطقطق على العالمي!

وكان النصر قد توصل لاتفاق مع إيدرسون على ضمه، ولكن طلبات مانشستر سيتي المالية تسببت تعطل الصفقة، ليبدأ العالمي في البحث عن حارس مرمى آخر.

ونشر حساب مانشستر سيتي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي صورة لإيدرسون، معلقًا عليها: "مصدر النصر في الفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاءت تغريدة النادي الإنجليزي، كنوع من الطقطقة على عدم نجاح النصر في حسم التعاقد مع إيدرسون، ولكن بعدها بدقائق قام الحساب بحذف الصورة!

social media

وكان النصر قد منح مانشستر سيتي مُهلة لمدة 48 ساعة، من أجل الموافقة على عرض ضم إيدرسون البالغ من 25 إلى 30 مليون يورو، ولكن النادي الإنجليزي يبدو أنه رفض العرض.