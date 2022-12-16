مصالحة بعد التصريحات الأخيرة؟ جاري نيفيل يوجه رسالة رائعة لرونالدو

في الشدائد تظهر معادن الرجال

رغم أن جاري نيفيل كان من المغضوب عليهم في تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حواره مع الإعلامي بيرس مورجان قبيل كأس العالم، إلا أن الدولي الإنجليزي السابق لم يملك في الوقت الراهن إلا دعم زميله السابق في يونايتد.

جاري نيفيل أدلى بتصريحات لشبكة "سكاي" قال فيها: "لا أملك أي شكوك حول ما يريده رونالدو، يريد المشاركة واللعب لأطول وقت، الضغط الملقى على كاهله أعرفه جيدًا، الناس يميلون للاعبين الذين يشاركون بشكل أساسي".

وأضاف: "إنه واحد من بين أفضل من لعبوا كرة القدم في التاريخ، لذلك يمر بموقف صعب في الوقت الراهن".

وأردف: "آمل أن يجد السعادة الخاصة به، ناديًا يشارك فيه ويدخله إلى المجموعة بشكل أساسي، سيشارك ويحرز 20 هدفًا في 30 مباراة، وربما في 20، أعرفه جيدًا".

وختم: "آمل أن يتمكن من البقاء في الدوري الإنجليزي وفي نادٍ من أندية القمة أيضًا، أن أراه يسجل ويلعب، هذا ما نريده جميعًا".