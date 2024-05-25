"مشيت على الماء" .. تين هاج يهاجم النقاد الإنجليز ويدافع عن بطل "الرسائل الجنسية"!

رسائل قوية من المدرب الهولندي

يؤمن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن إدارة النادي تريد إجراء بعض التغييرات في النادي، ولكن مع ضمان استمراره مع الفريق الموسم القادم.

العديد من التكهنات ظهرت في الفترة الأخيرة حول رحيل تين هاج عن الشياطين الحمر، قبل ساعات من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي يقام اليوم، السبت، على ملعب ويمبلي.

وقال تين هاج في تصريحات خاصة لموقع "Vi.NL":"دعوني أكون صريحًا، الموسم كان سيئًا، كل شيء كان قذرًا، ولكن رغم ما حدث نحن الآن سنلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أفضل فريق في العالم وهو مانشستر سيتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن حديث إدارة النادي معه وسط أنباء إقالته:"قالوا لي بشكل مباشر إنهم يريدون تغيير كل شيء ولكن بوجودي، نحن نريد التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف، ولاعب وسط وبديل لفاران، بعدها كل شيء سيكون جيدًا، ويمكننا وقتها التواجد بين الأربعة الكبار".

وهاجم المحللين الإنجليزي متابعًا:"النقاد في إنجلترا يريدون الظهور وتصدر المشهد، وإثبات أحقيتهم في الأموال التي يحصلون عليها، لذلك مانشستر يونايتد فريسة سهلة لهم، إنه النادي الأكبر في إنجلترا وربما في العالم، يجب أن يكون محبوبًا أو مكروهًا ولا يوجد خيار ثالث".

وأوضح:"عندما تسوء الأمور يبدأون جميعًا في التحدث بكلمات كبيرة جدًا، تشاهد العديد من الأشياء السلبية تصدر من هؤلاء الخبراء الذين ليس لديهم القدرة على تحليل شيء ما بالحقائق، هم يحاولون مهاجمة الناس لجعل أنفسهم يبدون أفضل، الموسم الماضي كنت جيدًا وقمت بالمشي على الماء، وهذا العام أنا أسوأ مدرب في الدوري الإنجليزي من وجهة نظرهم".

وأما عن رحيل مارك أوفرمارس عن منصب المدير الرياضي لأياكس بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي وإرسال رسائل غير لائقة لإحدى الموظفات:"من العار الطريقة التي تمت معاملته بها، رحيله أدى إلى انهيار أياكس في تلك الفترة، كان من الغباء رميه تحت الحافلة والتضحية به بهذه الطريقة".

وأضاف:"أوفرمارس كان العامل الملزم داخل النادي، لم يكتب حرفًا واحدًا على الورق، ولكن كل شيء يدخل ويخرج من النادي كان من ابتكاره، تمتع بذكاء شديد ورؤية مميزة، وعندما تخلصوا منه انهار كل شيء".

وفي نهاية حديثه تطرق تين هاج إلى العدد الكبير من الإصابات التي تعرض لها نجوم الفريق، والتي جعلته يقوم بتغيير خط دفاعه 33 مرة هذا الموسم، بالإضافة لإصابات أخرى لراسموس هويلند وسفيان أمرابط وكاسيميرو، مما أدى إلى خروج الفريق من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ومعاناته على كل المستويات.