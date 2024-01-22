"مشهد سينمائي على الطريقة الإنجليزية والفرنسية" .. واقعة فريدة من نوعها في مواجهة قطر والصين!

حدث تاريخي نادر في بطولة كأس أمم آسيا

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شهدت مباراة منتخب قطر الأول لكرة القدم أمام نظيره الصيني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات كأس أمم آسيا 2023، حدثًا نادرًا في عالم الساحرة المستديرة.

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قطر - صاحبة الأرض والجمهور -، حققت فوزًا صعبًا على منتخب الصين، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس أمم آسيا.

وخلال المباراة.. شارك 3 حراس مرمى مع "العنابي"؛ حيث بدأ الجهاز الفني للمنتخب القطري، بالحارس سعد الشيب، في التشكيل الأساسي أمام الصين.

ومع بداية الشوط الثاني.. دفع الجهاز الفني لمنتخب قطر، بالحارس صلاح زكريا؛ من أجل أن يسجل اسمه ضمن المشاركين في البطولة القارية؛ خاصة أن "العنابي" كان يخوض اللقاء أمام نظيره الصيني، وهو ضامن التأهل والصدارة.

زكريا تعرض من ناحيته لـ"الإصابة" على مستوى العين، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، أي بعد 18 دقيقة فقط، من المشاركة بدلًا من الشيب.

لم يستطع زكريا، أن يستكمل المباراة؛ ليتم إخراجه من الملعب، والدفع بالحارس الأساسي مشعل برشم، والذي كان من المقرر أن تتم إراحته في هذا اللقاء، قبل أن تمنع الظروف ذلك.

- إذًا.. هل حدث وشارك 3 حراس مرمى في مباراة واحدة فقط؟

نعم.. حدث وأن شارك 3 لاعبين في مركز حراسة المرمى بمباراة واحدة؛ ولكن ليسوا جميعهم "حراس"، حيث كان من بينهم لاعبين في مراكز أخرى، اضطروا لحماية عرين أنديتهم، لظروف قاهرة.

هذا الأمر حدث في مباراة ليفربول ولوتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي 1982؛ ولكن الواقعة الأشهر تلك التي حدثت عام 1986، في لقاء وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

في عام 1986، شهد عالم الساحرة المستديرة، حدثًا غريبًا للغاية؛ وذلك خلال مباراة وست هام ونيوكاسل، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وقتها.. شارك الحارس مارتين توماس، في التشكيل الأساسي لنادي نيوكاسل أمام وست هام، قبل أن يخرج "مصابًا"؛ ليتم الدفع بكريس هيدورث، بديلًا عنه، ولكنه تعرض للإصابة أيضًا.

اضطر الجهاز الفني لنادي نيوكاسل يونايتد وقتها، إلى الدفع بالمهاجم النرويجي بيتر بارديسلي، في مركز حراسة المرمى؛ لعدم وجود أي حارس آخر، في قائمة الفريق.

المثير في الأمر.. أن لاعب واحد فقط من وست هام؛ وهو أسطورة الدفاع الإنجليزية ألفين مارتين، سجل 3 أهداف "هاتريك"، بواقع هدف في كل حارس من حراس نيوكاسل الثلاثة، الذين شاركوا في هذه المباراة.

أيضًا.. شهد عام 2017، واقعة مماثلة وهذه المرة في الملاعب الفرنسية؛ عندما أشرك الجهاز الفني لنادي ليل، 3 حراس مرمى في مباراة واحدة، كانت أمام ستراسبورج، ضمن منافسات الدوري المحلي.

الجهاز الفني لنادي ليل أجرى جميع تغييراته في الشوط الأول؛ بسبب إصابة 3 لاعبين دفعة واحدة؛ قبل أن يتعرض حارس مرمى الفريق الأساسي إلى الطرد، في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

اضطر مدرب الفريق الفرنسي وقها، ولعدم إمكانية إجراء تغيير آخر، إلى تحويل مركز مهاجمه نيكولاس دي بريفيل، إلى حراسة المرمى؛ إلا أنه استقبل هدفًا في الدقيقة 74.

ونظرًا لرغبته في تسجيل هدف التعادل.. أعاد مدرب نادي ليل، دي بريفيل إلى الهجوم مجددًا، مع إشراك المدافع إبراهيم أمادو، في مركز حراسة المرمى.

ومن هٌنا.. يتضح أن مفاجآت كرة القدم لا تعرف التوقف أبدًا، حيث يشهد عاشق الساحرة المستديرة في كل يومٍ تقريبًا، حدثًا فريدًا جديدًا، يخطف الأنظار.

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