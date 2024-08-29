في مشهد رومانسي .. رياضي يتقدم لخطبة صديقته بمنافسات دورة باريس البارالمبية

القرية الأولمبية تشهد أول طلب زواج في باريس

صنع ليونيل موراليس، لاعب رياضة "الترايثلون" الحدث مع انطلاق منافسات دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024"، بعرض زواج مفاجئ لصديقته أمام أنظار الجميع في القرية الأولمبية بالعاصمة الفرنسية.

وتقدم موراليس بخاتم الزواج لصديقته الإيطالية جيسيكا سارتوري، في مشهد رومانسي غير معتاد بالملاعب الرياضية، حيث ظهر ممسكًا بيد صديقته ووجه لها رسالة عاطفية لطلب الزواج منها.

وقال موراليس: "أعلم أنكِ كنتِ تنتظرين هذه اللحظة لكي أعتزل الترايثلون، لكن ذلك لن يكون ممكنا. أنا خائف من مغادرة المنزل لأنك غيرت كل شيء. لقد غيرت عالمي أيضًا إلى الأفضل وجعلته جميلًا جدًا بالنسبة لي، وها أنا ذا أطلب منك الزواج".

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ومن ثم ركع موراليس على ركبته وأخرج خاتم الزواج من جيبه وأظهره لصديقته، التي استجابت لطلبه وصفق جميع الحضور، الذين صرخوا قائلين: "يعيش العروسان "، بل وكتبا ذلك على علم إسباني ضخم.

موراليس كان قد تعرض لحادث دراجة نارية أدى إلى بتر ساقه واضطر إلى البقاء في المستشفى لمدة شهرين، وخرج منها لينطلق في عالم الألعاب البارالمبية، وفي أول سباق "ترايثلون" له عام 2014، انتهى به الأمر في غيبوبة لمدة 8 أيام بسبب ضربة الشمس.

لم يستسلم موراليس وعاد لممارسة الرياضة، حيث شارك في دورة بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016 وحل في المركز السابع، ولم يشارك في طوكيو 2020، لأن فئته (PTS2) لم تكن ضمن البرنامج، لكن باريس منحته فرصة أخرى للمنافسة ولخطوة جديدة في حياته العاطفية.