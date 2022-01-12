مشهد تونسي يخطف قلوب الجميع بعد وداع كأس العالم

حالة من التعاطف بعد ما حدث على دكة البدلاء

حسرة كبيرة شاهدناها على الفرق التي ودعت كأس العالم من الجولة الثالثة لدور المجموعات، ولكن لا يوجد مثل ما حدث مع منتخب تونس أمام فرنسا.

ممثل قارة إفريقيا نجح في الفوز على الديوك بهدف دون رد، ليصل رصيده إلى 4 نقاط، حيث كان بحاجة إلى تعثر أستراليا من أجل التأهل إلى دور الـ16.

ولكن لسوء حظ تونس، نجحت أستراليا في الفوز على الدنمارك 1/0، لتصعد إلى مرحلة خروج المغلوب لمواجهة المنتخب الأرجنتيني.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، سلطت الضوء على ما حدث على دكة البدلاء منتخب تونس خلال تقدم الفريق على فرنسا،بعدما تجمهر الجميع لمتابعة مواجهة أستراليا والدنمارك على أحد الهواتف المحمولة.

وأشارت الصحيفة إلى حالة التعاطف العالمي على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مع تونس بسبب هذا المشهد المؤثر الذي اختتم به النسور مشاركاتهم في المونديال.

جدير بالذكر أن تونس هي ثالث المنتخبات العربية التي تودع كأس العالم، بخروج قطر دون الحصول على أي نقطة، وتوديع السعودية للمسابقة بالمركز الرابع في المجموعة الثالثة.