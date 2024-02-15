مشكلة وزنها "أربعة كيلو جرامات" تنعش آمال برشلونة في دوري أبطال أوروبا!

الإنقاذ يأتي من نابولي

في الوقت الذي يعاني فيه دفاع برشلونة بشكل صارخ، يبدو أن فيكتور أوسيمين قرر كل المشكلة للنادي الكتالوني قبل موقعة دوري الأبطال.

برشلونة يسافر إلى إيطاليا الأسبوع المقبل لمواجهة نابولي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وسط حالة معنوية وفنية سيئة بسبب هبوط المستوى والنتائج.

شبكة "سكاي" الإيطالية أشارت إلى أن أوسيمين يعاني كثيرًا من الناحية البدنية منذ عودته إلى الفريق من أمم إفريقيا التي خسرتها بلاده نيجيريا أمام كوت ديفوار في النهائي الأحد الماضي.

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وقالت إن المهاجم النيجيري خسر من ثلاثة إلى أربعة كيلو جرامات من وزنه على مدار البطولة، حيث خاض عاد إلى بلاده للقيام ببعض الأنشطة قبل التوجه إلى إيطاليا في رحلة شاقة استغرقت 16 ساعة.

وهو ما يعني أن اللاعب قد لا يشارك أساسيًا أمام برشلونة الأسبوع القادم، مما قد يدفع المدرب والتر ماتزاري للاعتماد على أي من جياكومو راسبادوري أو جيوفاني سيميوني.

ومن المتوقع أن يخفف هذا الأمر من الضغط على دفاع برشلونة، لأن أوسيمين يمتلك سرعة هائلة وقوة بدنية يمكنها إزعاج الفريق الكتالوني بشكل أكبر مقارنة بزميليه.