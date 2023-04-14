مشكلة جافي تتكرر؟ .. عقد أراوخو في برشلونة مهدد بسبب اللعب المالي النظيف!

مشكلة اللعب المالي النظيف تلاحق برشلونة من جديد!

يواجه برشلونة مشكلة جديدة بسبب اللعب المالي النظيف، والتي قد تطيح بأكثر من لاعب من البلوجرانا، الصيف المقبل.

وكانت قد منعت المشاكل المالية المستمرة في البلوجرانا، من تسجيل تجديد عقدي رونالد أراوخو، وبابلو جافي.

ووفقًا لصحيفة "AS" الإسبانية، وافق أراوخو على عقد جديد حتى عام 2026، بما في ذلك شرط خروج بقيمة مليار يورو، قبل كأس العالم 2022، لكنه تتمكن برشلونة من إكمال الأوراق بعد.

كما أكدت الصحيفة أن هنالك بندًا جديدًا بالعقد، يسمح للاعب الأورجواني بالمغادرة مجانًا، في حال لم يتمكن برشلونة من وضعه بقائمة الفريق قبل نهاية يونيو.

أما عن صاحب ال18 عامًا، جافي، فإنه مؤهلًا للمغادرة مجانًا، إذا لم يتم تسجيل عقده قبل الموعد النهائي للدوري الإسباني.

على الجانب الآخر يريد جافي البقاء بكتالونيا، في حين أن الأندية من جميع أنحاء أوروبا تراقب وضعه، وبرشلونة يحاول الوصول لحل مع مشكلة اللعب المالي النظيف.