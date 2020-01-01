مشروع جديد في مارسيليا يجمع رونالدو وزيدان

هل نرى زيدان ورونالدو في مارسيليا الفرنسي؟

كشف محمد العياشي العجرودي، رجل أعمال فرنسي -تونسي، عن خطته لشراء نادي مارسيليا والتعاقد مع زين الدين زيدان لتدريب الفريق وجلب كريستيانو رونالدو من يوفنتوس.

التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية بيع نادي مارسيليا مع محاولات من جانب صندوق الاستثمارات السعودي لشراء النادي الفرنسي.

المزيد من الفرق

وقال العجرودي في تصريحات مع صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية: "خطتي لمدرب الفريق؟ أنا معجب بما يقدمه المدرب الحالي، أندريه فيلاش-بواش، ولكن لا يوجد أفضل من إعادة ابن المدينة لقيادة الفريق، أقصد بالطبع زيدان، المستقبل سوف يخبرنا".

وتابع: "أحب كرة القدم وبالأخص الجانب النبيل فيها، ولذلك أن عاشق لوسائل التأديب النظامية في ألمانيا وبالتحديد طريقة إدارة بايرن ميونخ، يعجبني شغف برشلونة ولكن اللاعب الذي لن أنساه هو كريستيانو رونالدو. أحترمه وأقدر ما قام به طوال مسيرته".

وأردف: "انضمام رونالدو إلى مارسيليا؟ كل شيء وارد في كرة القدم، إنّه لاعب معطاء وسوف يكون إضافة كبيرة للنادي دون شك، لكن مفاوضات التعاقد معه سوف تكون في يد شخص آخر".

جدير بالذكر أنّ رونالدو كان مطلوبًا في صفوف باريس سان جيرمان لكنّ اللاعب رفض وفضّل البقاء في ريال مدريد قبل الانضمام لاحقًا إلى صفوف يوفنتوس.

زيدان وُلد في مارسيليا الفرنسية لكنّه لم يلعب أبدًا لصالح فريق المدينة وإنما ارتدى قمصان فرق كان وبوردو قبل الاحتراف في يوفنتوس ثم الاعتزال مع ريال مدريد.