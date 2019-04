مشجع يحتفل بفوز راسينج بلقب الدوري الأرجنتيني مع "جمجمة" جده

تختلف درجات التشجيع والفرحة من مشجع لآخر، لكن الجنون التشجيعي في الأرجنتين ليس لديه مثيل بداية من السوبر كلاسيكو، إلى احتفالات الجماهير.

نادي راسينج كلوب حقق لقب الدوري الأرجنتيني للمرة الـ18 في تاريخه، رغم تعادله في الجولة قبل الأخيرة.

الجماهير احتفلت بفوز الفريق باللقب الأول لهم منذ 2014.

لكن جابريل أراندا قام بأقصى درجات الاحتفال والتي قد لا تُمت للواقع بصلة، حيث قام المشجع الأرجنتيني بحفر قبر جده واستخراج جمجته من أجل الاحتفال باللقب، بشكل مباشر بفوز فريقه.

جابريل قال في تصريحات لتي أن تي الأرجنتينية: "كنت في المقبرة وأخرجها عندما يلعب راسينج كل مرة، أنها تجلب الحظ، وسيكون فخوراً بما حدث".

Racing supporters celebrated their league title last night with the whole family - this chap even brought along the skull of his grandfather as he wouldn't have wanted to miss it pic.twitter.com/AIlKi0iuQc