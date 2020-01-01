مشجع لبرشلونة يصرخ في وجه ميسي: استيقظ مما أنت فيه!

هل حان غضب جماهير برشلونة على ميسي؟

يبدو أن الدعم المطلق الذي كان يتلقاه ليونيل ميسي من جماهير برشلونة قد انفرط عقده ونحن على حافة ثورة غضب أو على الأقل انقسام جماهيري حوله.

وبدأ ليونيل ميسي يفقد الرابط بينه وبين برشلونة في الصيف الماضي بعد قصة الرحيل المعروفة والتي انتهت بأن يكمل ميسي عقده أولًا والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووسط الفوضى التي يعيشها برشلونة ظهر ليونيل ميسي في مستوى لم تنتظره الجماهير، كما تم اتهامه بفقدان الشغف وعدم التحلي بالمسؤولية.

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هذه الاتهامات ليست مقتصرة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل إن الأمور وصلت لاتهام ميسي بالكسل وجهًا لوجه من أحد المشجعين.

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وأظهرت صحيفة ماركا الإسبانية مقطع فيديو يتوجه فيه أحد الجماهير إلى سيارة ميسي أثناء توجه النجم الأرجنتيني لمقر التدريبات صباحًا.

المشجع طالب ميسي بالاستفاقة مما هو فيه بشكل صريح وبتعبيرات غاضبة، جاء ذلك بعد 48 ساعة فقط من المباراة المخيبة للآمال لميسي ولبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد.

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يذكر أن الجميع في برشلونة ينتظر نهاية الموسم الحالي لمعرفة هل سيجدد ميسي عقده مع الفريق الكتالوني أم سيقرر الرحيل عن فريق حياته كما وصفه وخوض رحلة أخرى.