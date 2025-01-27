مشجع الأسبوع | قبلة على كتف مورينيو .. ورد فعل "طريف" من مدرب فنربخشه!

المواقف الجدلية والطريفة لا تُفارق "السبشال وان"

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من تركيا وتحديدًا إسطنبول حيث يتواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مهمته مع فنربخشه التركي.

"السبشال وان" تعرض لموقف بدا غريبًا عليه وقد أظهر تجاهه رد فعل طريف جدًا، حيث قبله أحد المشجعين من كتفه خلال لقائه مع بعض الصحفيين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مورينيو نظر للمشجع باندهاش كبير ومن ثم "غمز" له بعينه وعاد ليُكمل حديثه مع رجال الصحافة والإعلام.

المدرب المخضرم يُحاول اللحاق بجلطة سراي في صدارة الدوري التركي، حيث يتخلف عنه بفارق 6 نقاط بعد 20 جولة.