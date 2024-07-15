مشجع الأسبوع | "لا يمكنهم تنظيم كأس العالم".. أمريكا تُشعل غضب جمهور الأرجنتين

جول النسخة العربية يُطلق سلسلة أسبوعية خاصة باللقطات الطريقة والمثيرة الصادرة من الجماهير

انتهى الموسم الكروي في مختلف أنحاء العالم ولكن لم تتوقف سلسلة "مشجع الأسبوع" الخاصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا، وخلال الأسابيع القادمة ستكون لقطات المشجعين من ملاعب بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا.

لقطة هذا الأسبوع من المنطقة المحيطة بملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية، حيث أقيم مساء أمس، بالتوقيت المحلي، نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا.

اللقاء أطلق شرارة سعادة واحتفالات جمهور الأرجنتين بالفوز باللقب الثمين، بعد التفوق على الكولومبيين بهدف لاوتارو مارتينيز القاتل، لكن الأحداث التي سبقت إطلاق الصافرة تسببت في ثورة غضب عارمة من جانبهم تجاه أمريكا وتنظيمها للبطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التنظيم الأمريكي لكوبا أمريكا لم ينل استحسان العديد من المتابعين، وقد تحدث البعض عن ذلك بوضوح وأبرزهم خوسيه ماريا خيمينيز قائد أوروجواي ومارسيلو بيلسا مدرب الفريق وليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، وقد وصل الأمر إلى الذروة يوم المباراة النهائية.

اللقاء في ميامي تأخر انطلاقه 75 دقيقة بسبب شغب الجماهير ووجود الآلاف ممكن لا يحملون تذاكر اللقاء ويودون الدخول للملعب، وقد نجح المئات منهم في ذلك بالفعل مما استدعى تدخل الشرطة لإخراجهم من الملعب خلال المباراة.

الجمهور الأرجنتيني صب جام غضبه على المنظمين قبل وبعد المباراة، وقد وصف أحدهم الوضع بالكارثة، وطالب آخر بسحب تنظيم كأس العالم 2026 من أمريكا لأنها لن تستطيع تنظيمه والحفاظ على أمن وحياة المشجعين.

وتداول الجمهور والإعلام عبر منصات التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تُظهر مشاهد رهيبة للاشتباكات بين رجال الأمن والشرطة، وأخرى لمشجعين غاضبين جدًا، بينهم والدة ألكسيس ماك أليستر نجم وسط الأرجنتين، وأخرى لتفتيش رجال الأمن للمشجعين داخل المدرجات وإخراجهم من لا يحمل تذكرة المباراة.