مشجع الأسبوع | من مقاعد البدلاء إلى مدرجات الأولتراس .. سعود عبد الحميد يحتفل بطريقته الخاصة في ديربي روما!

روما هزم لاتسيو في الديربي

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا اليوم من مدرجات ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، والذي شهد يوم أمس مباراة ديربي العاصمة بين روما ولاتسيو وحسمه الذئاب لصالحهم بهدفين دون رد.

سعود عبد الحميد لم يُشارك في المباراة، ولكنه كان بطل الاحتفالات بالفوز وقد حصد إشادات هائلة عبر السوشيال ميديا من جمهور روما.

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اللاعب السعودي لم يكتف بالاحتفال على أرض الملعب مع زملائه والجمهور، بل شق طريقه وسط المدرجات وصولًا إلى أشد جمهور روما تعصبًا وعشقًا للفريق .. مجموعة أولتراس الكورفا السود.

نجم الهلال السابق أبدى سعادته الكبيرة بالفوز والاحتفال وسط الجمهور، وقد نشر صورة له عبر إنستجرام وهو يتوسط مجموعة من أعضاء أولتراس روما، وعلق "تحيا روما".