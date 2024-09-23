مشجع الأسبوع | الاعتراض بالمقاطعة .. جمهور روما يُلقن الإدارة درسًا قاسيًا

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا اليوم من مدرجات ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، والذي شهد يوم أمس مباراة روما مع ضيفه أودينيزي ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

الأيام الأخيرة لم تكن سهلة أبدًا في الفريق العاصمي، الذي يلعب له السعودي سعود عبد الحميد، إذ بدأت سلسلة الأحداث الساخنة بإقالة المدر دانييلي دي روسي ومن ثم الحديث عن أن هذا القرار يعود لخلافات مع الرئيسة التنفيذية، لينا سولوكي، وبعدها بيان قوي من رابطة جمهور روما تضمن خطوات حاسمة للرد على ما حدث.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سولوكي لم تحتمل ما يحدث وقدمت استقالتها من منصبها، خاصة بعد تلقيها تهديدات بالقتل، فيما نفذ الجمهور خطوات احتجاجه وأبرزها مقاطعة مباراة روما وأودينيزي خلال النصف ساعة الأولى.

مدرجات الملعب الأولمبي في روما المخصصة لجماعة أولترا روما بقيت فارغة طوال الـ30 دقيقة الأولى والتي شهدت تقدم الفريق بهدفه الأول قبل أن يُنهي اللقاء متفوقًا 3-0.

الجمهور لقن الإدارة درسًا قاسيًا بإبقاء المدرجات فارغة ودفع المرأة "الشريرة"، على حد وصف لافتة ظهرت في تريجوريا، للاستقالة والهروب، وقد رفع عدة لافتات في المدرجات تدعم دي روسي وترفض رحيله رغم النتائج السلبية بداية الموسم الجاري.