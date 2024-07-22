مشجع الأسبوع | رام الله .. عاشقة الزمالك التي لم تتجاوز الأسبوع من عُمرها!

لقطة جديدة من لقطات المشجعين وتلك المرة من مصر

أطلق جول النسخة العربية سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية بدأت بنهاية الموسم الماضي ومتواصلة حتى الآن، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

قلت مباريات كرة القدم كثيرًا هذا الأسبوع، وتحديدًا بعد انتهاء بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا، ورغم إقامة بعض المباريات هنا وهناك إلا أن لقطة هذا الاسبوع من "مشجع الأسبوع" لم تكن من الملاعب بل من احتفال رجل مصري بمولودته الجديدة.

المصري حازم محمد محمد عاشق كبير للزمالك، وقد جعل من ابنته ذات الـ7 أيام عاشقة مثله للكيان الأبيض، حيث أقام حفل "الأسبوع" الخاص بها وسط أجواء زملكاوية تمامًا.

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حازم ألبس طفلته طقم خاص بألوان وشعارات نادي الزمالك، وجهز لها شنطة كتب عليها اسم البنت، رام الله، وتاريخ ميلادها وعبارة "علموا أولادكم أن الزمالك وطن والوطن لا يُخان"، بجانب مصحف ومسبحة وفانوسين.

حازم، الذي يقطن في مدينة المنيا المصرية، تحدث لموقع "تيليجراف مصر" مؤكدًا أنهم جميعًا من مشجعي الزمالك وأن الأمر ليس جديدًا في العائلة، مضيفًا "إن فكرة طقم الولادة ليست جديدة على عائلته، حيث أنهم جميعًا من مشجعي نادي الزمالك. أنا أصغر إخوتي وتزوجت العام الماضي وأردت تقديم هدية مميزة لطفلتي وقد اخترت لها طقم ولادة يحمل ألوان وشعارات فريقي المفضل".

المؤكد أن حب كرة القدم إرث تتوارثه الأجيال، وغالبًا ما يتبع الأبناء طرق آبائهم وعائلاتهم في الانتماء للأندية، لكن هناك بعض الاستثناءات بالتأكيد .. فهل تسير "رام الله" على خطى والدها أم تكون استثناءً جديدًا؟.