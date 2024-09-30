مشجع الأسبوع | أظهر شغفك بناديك وكالمعتاد .. تركي آل الشيخ حاضر لمفاجأتك وإسعادك!

لقطة جديدة من لقطات المشجعين

أطلق جول النسخة العربية سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية بدأت بنهاية الموسم الماضي ومتواصلة حتى الآن، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا لهذا الأسبوع من مدرجات ملعب "المملكة أرينا" حيث أقيم يوم الجمعة الماضي لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي، بطل دوري الأبطال، والزمالك، بطل الكونفدرالية، وانتهى لصالح الفارس الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية.

الزمالك كان الطرف غير المرشح للفوز في المباراة ولذا كانت فرحة جمهوره مضاعفة، وأحد الأطفال عبر عن تلك الفرحة بدموع غزيرة أظهرت مدى الحب والشغف والانتماء الذي يتمتع به هذا الطفل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المستشار تركي آل الشيخ، وكما اعتاد دومًا، لم يتأخر أبدًا عن مكافأة هذا الطفل على مشاعره الجياشة الرائعة، حيث طلب منه التواصل مع السيد حمادة إسماعيل لمنحه قميص الزمالك موقع من جميع لاعبي الفريق.

صحيفة الوطن المصرية أجرت حوارًا مع الطفل مازن إسلام، وهو من عائلة مصرية من محافظة سوهاج تسكن في السعودية، وقد أوضح خلاله أنه يُشجع الزمالك منذ 2019 وقد كانت دموعه تعبيرًا عن فرحته بالفوز الثمين، خاصة أنه كان يتوقعه وواثق تمامًا في تحقيقه رغم تقدم الأهلي بهدفه الأول قبل أن ينجح ناصر منسي في معادلة النتيجة.