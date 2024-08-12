مشجع الأسبوع | إيمان خليف تُشعل احتفالات الجزائر، وحين يصل تقليد "رايجون" للإبهار!

شهدت أولمبياد باريس الكثير من اللقطات المثيرة والطريفة

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة هذا الأسبوع من أولمبياد باريس 2024 التي اختتمت مساء أمس في العاصمة الفرنسية بعد نجاح العرب في إحراز 7 ميداليات ذهبية على رأسهم تلك الخاصة بالملاكمة الجزائرية إيمان خليف، والتي تعرضت لحملة تنمر وهجوم شديدة من الإعلام الغربي.

فوز خليف بالميدالية الذهبية في لعبة الملاكمة أشعل الاحتفالات في شوارع باريس والجزائر وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف العديد ما فعلته بالمعجزة، إذ قاومت كل تلك الهجمات ونجحت في النهاية بتحقيق هدفها والفوز بالميدالية الذهبية.

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لدينا لقطة أخرى من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، لكنها ليست من أي ملعب بل من المنزل! وخلالها نرى التقليد الذي يصل إلى حد الإبهار!

الجمهور عبر السوشيال ميديا تداول مقطع فيديو لفتاة تُقلد ريتشيل جون، المشهورة باسم رايجون، في رقصها خلال مسابقة "البريك دانس" في أولمبياد باريس 2024، وقد نالت رقصتها إعجاب الجميع لما وصلت له من إتقان.