مشجع الأسبوع | كما اعتاد دومًا .. جمهور روما يؤكد أنه الرقم الصعب في إيطاليا!

روما واجه بلباو في الدوري الأوروبي

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم من مدرجات الملعب الأولمبي، الأولمبيكو، في روما والذي شهد الخميس الماضي قمة دور الـ16 في الدوري الأوروبي بين روما وأتلتيك بلباو.

اللقاء انتهى بانتصار روما الضيق 2-1 والذي سيجعله بحاجة لأداء قوي وعدم الخسارة إيابًا الخميس القادم في إقليم الباسك، لكن ليس هذا ما خطف الإعجاب ولفت الأنظار على السوشيال ميديا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما جعل اللقاء يتصدر الواجهة هو مظهر جمهور روما المذهل في مدرجات الأولمبيكو، خاصة حين غنوا نشيد روما ورفعوا أعلام الفريق بشكل مدهش أثار إعجاب كل من شاهده.

الرومانيستا أكدوا مرة جديدة أنهم رقم صعب جدًا في معادلة الكرة الإيطالية والأوروبية.