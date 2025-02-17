مشجع الأسبوع | من "متصدر لا تكلمني" إلى "سنوسع الفارق" .. جمهور الاتحاد يتحدى الهلال قبل الكلاسيكو

الهلال يُواجه الاتحاد مساء السبت القادم في قمة دوري روشن السعودي

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حلقة اليوم من مدرجات استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة والشوارع حولها، حيث أعلن جمهور الاتحاد التحدي للهلاليين بعد فوزهم على الوحدة 4-1 في آخر جولات دوري روشن السعودي وتوسيع الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد يستضيف مطارده الهلال في قمة الجولة القادمة من دوري روشن على ملعبه الإنماء، الجوهرة المشعة، وقد رفع الاتحاديون راية التحدي مبكرًا وأظهروا ثقة كبيرة في الفوز وزيادة فجوة الصدارة أكثر وأكثر.

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هذا ظهر من خلال حديثهم مع الإعلامي علاء سعيد خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، إذ نقل المشجعون رسائل ثقة كاملة بفريقهم وقدرته على تحقيق الفوز وأخرى ساخرة من الهلال.

بعضهم قال "متصدر لا تكلمني"، وبعضهم "سنوسع الفارق يوم السبت" والبقية في الفيديو أدناه ..