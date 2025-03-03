مشجع الأسبوع | رد فعل قاسٍ من جمهور الأهلي تجاه دموع عاشق للهلال في المملكة أرينا

الهلال خسر أمام الأهلي على ملعبه بالرياض

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

حلقة اليوم من مدرجات ملعب المملكة أرينا الذي شهد سقوط صاحبه الهلال أمام ضيفه الأهلي في قمة الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي بـ3 أهداف مقابل هدفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي كان قد تقدم بهدفين نظيفين خلال اللقاء قبل أن يُعادل الهلال النتيجة ثم يخسر في الدقائق الأخيرة بهدف من إيفان توني أكمل به الهاتريك.

أحد مشجعي الهلال انهار باكيًا بعد تأخر فريقه بهدفين وشعوره بأن حلم الفوز بلقب دوري روشن قد ضاع، لاتساع الفارق كثيرًا مع الاتحاد في الصدارة.

GOAL

الكاميرا التقطت هذا المشجع لتظهر صورته على الشاشة الداخلية للملعب، وهنا كان رد فعل جمهور الأهلي قاسيًا جدًا تجاهه! إذ بدأوا يهتفون "يا بكاية يا بكاية" مع الإشارة بإشارات البكاء.