مشجع الأسبوع | العشق المجنون .. مشجع يوصي بطلب خاص يجمعه بالقادسية حتى بعد وفاته

الجمهور وحب دون مقابل لأندية كرة القدم

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقة اليوم تتحدث عن العشق المجنون في كرة القدم، عن الجمهور الذي يُقدم كل ما لديه دون أي مقابل سوى لحظات من السعادة والاحتفال، هي من الكويت .. الدولة التي كان لها صولات وجولات في كرة القدم الخليجية والآسيوية قبل أن تتراجع بشكل مؤسف.

أحد المشجعين الكبار لنادي القادسية الكويتي كشف عن طلب خاص أوصى به أولاده بعد وفاته يربطه بالنادي الذي عشقه لسنوات وسنوات وكان حاضرًا على لحظات احتففاله وانكساره، وذلك خلال مقطع فيديو بثه حساب "مباشر نيوز" على منصة إكس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشجع الكبير سنًا قال للمذيع أنه أوصى أولاده بلفه بعلم نادي القادسية عند وفاته، وذلك حفاظًا منه على الرابط الذي يربطه بالكيان الذي عشقه طوال حياته.

القادسية أحد الأندية العريقة في الكويت وقد تُوج بالدوري 17 مرة ويلعب حاليًا في دوري أبطال الخليج ويتواجد ثانيًا في المجموعة الثانية بـ5 نقاط خلف المتصدر الاتفاق بـ12 نقطة.