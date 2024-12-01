مشجعو أتلتيكو في خطر.. قرار جديد من محكمة مدريد بشأن "دمية فينيسيوس"

ماذا حدث؟

أعلنت محكمة مدريد موعد محاكمة الجماهير المتطرفة التي علّقت "دمية" ترتدي قميص فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على أحد الجسور، قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الديربي يوم 23 يناير 2022 بكأس الملك.

وبحسب صحيفة "إل كونفيدينسيال"، فإن جلسة الاستماع ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، وهو الوقت الذي يتزامن مع مشاركة اللاعب البرازيلي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

بالإضافة إلى الدمية، علق مشجعو أتلتيكو الأربعة، الذين تم اعتقالهم في وقت لاحق، لافتة كتب عليها "مدريد تكره الريال".

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ولم يتقدم فينيسيوس بشكوى في القضية، لكن نادي ريال مدريد تقدم بشكوى لكي يتمكن من تمثيل نفسه كـ"طرف متضرر"، مشيرًا إلى أن "الدمية تم تعليقها بقصد التحقير من لون جلد اللاعب"، كما انضمت رابطة الليجا إلى القضية.

وطلبت النيابة العامة بالسجن 4 سنوات لكل من المتهمين، حيث وجهت إليهم تهمة التهديد وانتهاك الحقوق والحريات العامة، كما طالبت بدفع تعويض مادي قدره 6000 يورو.