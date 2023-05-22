مشجعو آرسنال يتهمون كيم كارداشيان بإفساد الموسم!

موسم صفري للجانرز والسبب عارضة الأزياء الأمريكية!

يلقي مشجعو آرسنال على وسائل التواصل الاجتماعي باللوم على "لعنة كارداشيان" في فشلهم بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

شهدت الهزيمة المفاجئة لآرسنال أمام نوتنجهام فورست يوم السبت الماضي فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري، على الرغم من أن الجانرز احتلوا صدارة الدوري في أغلب فترات الموسم.

لكن فريق ميكيل أرتيتا شهد تراجعًا في النتائج، حيث علق أنصار آرسنال سقوط النادي على زيارة كيم كارداشيان لملعب الإمارات في مارس الماضي.

حضرت عارضة الأزياء مباراة آرسنال ضد سبورتينج لشبونة وهي مباراة شهدت إصابة ويليام ساليبا وإقصاء الجانرز من الدوري الأوروبي بركلات الترجيح، وحينها كانت كتيبة الجانرز تتصدر الدوري بفارق ثماني نقاط عن السيتي.

وكتب أحد مستخدمي تويتر: "ألقي باللوم على كيم كارداشيان في سقوط آرسنال"، وغرد آخر: "كان آرسنال سيرفع اللقب لولا كيم كارداشيان".

وأضاف ثالث: "بدأ سقوط آرسنال عندما زارت الإمارات ولن أسامحك أبدًا يا كيم كارداشيان"، وقال رابع: "منذ اليوم الذي ذهبت فيه كيم كارداشيان إلى استاد الإمارات لمشاهدة آرسنال، كنت أعلم أنهم سيخرجون من الدوري الأوروبي ويخسرون الدوري الإنجليزي الممتاز، إنها لعنة كارداشيان!".

وقال آخر مازحًا: "إذا كانت كيم كارداشيان تهتم بآرسنال فإنها ستحضر نهائي دوري أبطال أوروبا لتشجيع السيتي".