مشجعان من فرنسا .. ياسين بونو يتلقى هدية جميلة ويردها بأجمل

تلقى ياسين بونو حارس مرمى الهلال هدية جميلة من مشجعين قادمين من فرنسا، وقد ردها لهم بهدية أجمل وأغلى.اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
بونو انضم للفريق السعودي في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي الأخير ويُقدم أداءً مذهلًا في دوري روشن السعودي لكنه لم يلعب في دوري أبطال آسيا لرغبة المدرب جورج جيسوس بمنح الفرصة للسعودي محمد العويس.
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مشجعو الهلال تداولوا مقطع فيديو يُظهر المشجعين القادمين من فرنسا وهم يجتمعون مع بونو في مقر النادي، وقد تبادلا معه أطراف الحديث ومن ثم قدما له الهدية الجميلة.
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حارس المرمى المغربي رد لهما الهدية بمنحهما قفازاته الشخصية موقعة منه، قبل أن يُودعهما ويعود للمران.
يُشار إلى أن الهلال يستعد لمواجهة النصر في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن مساء الجمعة القادم.